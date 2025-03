Tokom sezone alergija mnogi pribegavaju i korišćenju kapi za nos misleći da će im to pomoći. Često koriste kapi za nos mnogo duže nego što je to preporučljivo, ne znajući da duža upotreba kapi za nos zapravo može pogoršati njihovo stanje.

- Kada je nos zatvoren to otežava ishranu, normalan govor, život, tako da samoinicijativno uzimaju kapi za nos koje se koriste najviše do sedam dana, jer posle toga one izazivaju otok sluzokože nosnih šupljina i to otežava još više disanje, samim tim se navikavaju na te kapi sa efedrinima koje se koriste u upotrebi kod raznih prehlada i kijavica - napominje sagovornica Kurira.