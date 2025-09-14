Slušaj vest

Džulijan (22) iz Kanade pre pet godina preselio se u Srbiju. U razgovoru sa Aleksom, producentom iz Beograda, otkrio je zašto je svoj dom odabrao u malom gradu, a ne u prestonici, koje su prednosti života u takvom mestu, ali i da li je Srbija zaista „raj“ za strance.

Na početku snimka, Aleks, koji je autor Jutjub kanala "Attic Life", predstavio je Džulijana i istakao da se ovaj mladić u Srbiju doselio sa samo 17 godina.

- Upoznajte Džulijana. On je iz Kanade, ali ovde živi već pet godina. Proveo me je kroz Sremsku Mitrovicu i pokazao zašto je život u malom srpskom gradu drugačiji od života u Beogradu, te gde se u Srbiji može jesti za male pare - rekao je Aleks.

Džulijan kaže da je Srbija za njega sjajno mesto, jer omogućava putovanja i otkrivanje mnogo toga u relativno kratkom vremenu.

- Na primer, moj šef je prošle godine putovao kroz Kanadu. Ako poznajete tu zemlju, znate koliko je velika – to znači 45 sati vožnje! Za to vreme u Evropi možete da stignete od Lisabona do Moskve, prolazeći kroz više zemalja. U Kanadi? Nema ni jednog graničnog prelaza – objasnio je Džulijan.

Foto: Printscreen/Youtube/Attic Life

Dodao je da planira put u Grčku, za šta mu je potrebno svega sedam sati vožnje.

Ako voziš sedam sati kroz Kanadu, sve izgleda isto u bilo kom pravcu, osim kada ideš južno, tada si u Americi i opet je slično. Prošao sam veći deo Evrope, a najlepše mesto mi je reka Drina, jezero Perućac, oblast Tare. Predivno je - kaže Kanađanin.

Iz Beograda u Sremsku Mitrovicu

Iako mnogi mladi ljudi beže iz manjih gradova u Beograd, Džulijan je napravio obrnuti potez.

- Šta mogu da kažem o Sremskoj Mitrovici? Lep mali grad, sa svime što ti treba za život i još više. Ima dobrih restorana, posebno malo van centra. Cene hrane, otkako sam se doselio, nisu drastično rasle, a ovde možete jesti za male pare – istakao je.

Priznao je da je u Beogradu praktično "živeo na pekari" i bio iznenađen kada je video da se pekare u Srbiji otvaraju rano ujutru.

- Jednom smo se moj prijatelj iz Kanade i ja izgubili usred noći u Beogradu. Nismo imali signal i nismo znali gde smo. Išli smo od jednog do drugog mesta i konačno, oko pet ujutru, ugledali svetla pekare – bilo je kao da vidimo Boga. Tamo smo jeli, vratili se kući i zaspali - priseća se Džulijan.

Foto: Printscreen/Youtube/Attic Life

Ono što ga je najviše iznenadilo u Sremskoj Mitrovici jeste veličina i lepotu centra grada.

- Čuo sam da grad ima samo 30-40.000 stanovnika, ali centar je prelep. U mom kanadskom gradu Beri (Ontario), koji ima 200.000 stanovnika, centar je jedna ulica, restorančići i mnogo beskućnika. Nema ni traga staroj arhitekturi kakvu ovde vidimo – kaže Džulijan.

Najveći šok u Srbiji

Kanađanina je najviše impresioniralo što u Srbiji gotovo nema pijanih ljudi ili vidljivih zavisnika od droga.

- Ne postoje. Gde god da odete, ljudi normalno šetaju, rade svoje stvari. U Beogradu sam video možda tri osobe kojih bih se klonio. Ovo je nešto što zaista volim kod Srbije – ističe Džulijan.

Dodaje da, ako neko traži luksuzan i ekstravagantan život, Srbija možda nije idealna, ali za normalan i lep život nema boljeg mesta.

- Naravno, nije savršena, postoje problemi, ali dođite i uverite se sami. Kada razgovaram sa ljudima koji žele da žive u Kanadi, često ih pitam da li su tamo ikada bili. U 90% slučajeva kažu „ne“. Oni koji jesu mnogo više cene ono što ovde imaju. Ovde sam pronašao svoj dom – zaključuje Džulijan.

Foto: Printscreen/Youtube/Attic Life

Za kraj, dao je odgovor na pitanje koje ga često zbunjuje: „Zašto Beograd?“