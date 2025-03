Negde iza ponoći majstor Predrag Peđa Tričković dođe i na hirurgiju da menja boce s kiseonikom. Za smenu od 12 sati promeni ih 12 do 18, a u decembru ih je bilo i 30-40. Hvatam praznu od 50 l. Teška je i veća od mene. Moraš malo da je nagneš ka sebi, ali ne previše jer može da prevali nazad i razbije te. Punu se nisam usudila. Sve one drčne i silne s korona žurki odmah bih dovela ovde. To je prava kazna. Spuštamo ih u prizemlje. Iz lifta udaramo na sobu-hladnjaču.

- Malopre su iz šoka doterali jednog preminulog u džaku, odmah je stiglo i pogrebno - Peđa će.

Noć je ionako jeziva. Sad još sablasnija.

Da ti nisi za robiju

Mama je od starta bila protiv - "zarazićeš decu", "napravićeš belaj", "s tobom, dete, nikad nemam mira", a onda jednog dana zove mrtva ozbiljna.

- Kaži mi pošteno da nisi nešto skrivila, neki zatvor ili kaznu. Čitam da se sad robija guranjem boca s kiseonikom u bolnicama - mučena će zbog sekiracije koju je porodica prošla pre 10 godina, kad su me nepravedno gonili zbog mog rada.