- Do danas nismo saznali kako je naš dečak dospeo tamo u planinu. I posle svih ovih godina izbegavamo da o tome pričamo. On zna šta mu se desilo kad je bio beba ali se trudimo da ga na to ne podsećamo, to je i za njega veliki stres. On je tek bio prohodao i stvarno mi nije jasno kako je dospeo toliko daleko od naše kuće pa sumnjam da ga je neko tamo odveo. Pre njegovog nestanka imali smo neke sumnjive telefonske pozive za koje verujem da su u vezi onoga što se posle dogodilo. Sećam se tog 11. juna 2010. godine da sam kući spremala ručak a suprug je izašao da prošeta ćerku. Oko 16.15 sati smo primetili da sinčića koji se igrao u dvorištu nigde nema. Odmah smo počeli da ga tražimo, našli smo njegovu patikicu na putu i trag stopala odrasle osobe zbog čega smo zaključili da ga je neko odveo - priseća se ova žena uznemirujućeg događaja.