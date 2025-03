Silvana je takođe usvojeno dete, pa je i to imalo uticaj na to da će jednog dana da bude usvojitelj:

- Uvek sam želela da pomognem nekom detetu kada budem imala uslove i godine za to, a da mu biološki nisam majka. Ta velika želja mi se ispunila. Ova vrsta materinstva je posebna. Inače sam majka dvoje dece i baka četvoro unučadi. Sasvim slučajno sam jednog decembarskog dana otišla u Zvečansku da podelim poklončiće i tako sam upoznala devojčicu Unu sa Daunovim sindromom i tada se probudila ta želja u meni da ja budem njena majka i da je odmah vodim kući. Ja to ne mogu rečima da opišem. Kada sam je videla usamljenu u sobi pored toliko dece, bila je nekako tužna, bespomoćna, smatrala sam da joj potrebna ljubav da bi bila srećna, a sve ostalo će doći kasnije. Moj sin je tada otišao u Legiju stranaca u Francusku i to je bila velika briga i smatrala sam da ako usvojim neko dete da će Bog da čuva mog sina. Smatram da ako činite dobro da će vam se dobro i vratiti.

- Mi u okviru našeg udruženja imamo jedan program savetovanja za usvajalište gde okupljamo ljude koji žele da usvoje dete, razmišljaju o tome ili su na nekom delu procedure samog usvajanja. Tu su i oni koji stručno žele da pomognu poput psihologa i radnika iz Centra za socijalni rad koji imaju iskustvo vezano za procenu na ovu temu. Naravno, tu su mame i tate usvojene dece. Sve to zajedno olakšava sam postupak, daje vetar u leđa i pomaže svim onima koji razmišljaju o tome, pa ih pripremaju na korake. Danas u Srbiji može da se kaže da je proces komplikovan, ali to ima svoje objašnjenje. Nije jednostavno dati nekome dete na staranje i ta procena iziskuje jedan timski rad ljudi koji su dovoljno stručni da procene da li to što nudimo nekom detetu zapravo i odgovara. Neki to završe u roku od šest do dvanaest meseci, ali kod nekih ljudi to potraje i duže.