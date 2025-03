Narednih dana pretežno sunčano i toplo sa temperaturama iznad proseka za ovaj deo godine. Povremeno će biti umerene oblačnosti ali se padavine ne očekuju. Vetar slab, prema kraju nedelje umeren južni i jugoistočni. Jutarnji minimumi od -2 do +6, a dnevni maksimumi od +12 do +19, lokalno i oko +22 stepena Celzijusa, piše meteorolog amater Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Prema samom kraju nedelje na jugozapadu i jugu češća pojava kiše i to će označiti početak postepene promena vremena koja sledi u narednim danima.

Prvo od 10.03. do 13.03. i dalje relativno toplo uz maksimume od +8 do +18 stepeni Celzijusa ali uz povremenu pojavu kiše i prvih pljuskova uz moguću grmljavinu.

Negde oko 12.03. stoji signal za formiranje jakog anticikona i širem prostoru od Grenlanda preko Severnog mora i to bi uslovilo spuštanje osetno hladnijeg vazduha uz Skandinavije po istočnoj periferiji ovog sistema. Iznad Alpa i jugoistočne Evrope to bi moglo rezultovati nizom brzo-pokretnih ciklona koji bi ka nama polako transpotrovali osetno hladniji vazduh te bi srednim meseca bilo relativno hladno uz česte padavine, a na planine bi se vratio sneg , koji bi prema trenutnoj sinoptici bio ponegde moguć i u nizijama.

Signal za naglo slabljenje zapadnih vetrova i njihovo prelaženje na istočne i dalje stoji negde posle 12.03 i to bi bilo posledica SSW procesa koji je u toku.

Neobično je to što za sada dugoročan signal ne daje mogućnost vraćanja vetrova na zapadne, što u praksi znači da je polarni vrtlog 2024/25 verovatno jako rano završio svoju aktivnost ove sezone jer u proseku negde krajem aptila sa zagrevanjem severne hemisfere dolazi do njegovog sezonskog nestanka i on se ponovo formira početkom septembra.