- Imamo sezonu gripa sa jako visokom temperaturom koja traje danima, iako su svi parametri bakterijske infekcije negativni, često sada imamo decu koja su hospitalizovana zbog prvog febrilnog napada. To je nešto što viđamo kod nas na odeljenju, to je jedan procenat dece koji u uzrastu od šest meseci do pet godina je predisponiran da na pojavu visoke telesne temperature doživi jedan epileptični napad, koji je za roditelje najveći stres koji mogu da dožive . Roditelji su uplašeni, misle da dete umire, što u suštini nije slučaj. Ono što treba isključiti u tim slučajevima frasa je da uzrok te infekcije nije upala mozga.

- Mnogo toga ima u genetici, još uvek ne znamo, ljudski mozak poznajemo samo 10 odsto, ono što poznajemo je da otprilike dva do pet odsto dece u uzrastu između prve, druge ili treće godine doživi taj prvi febrilni napad.Najveći broj dece ima dva do tri napada do pete, šeste godine. Rizični pacijenti su oni koji imaju po više napada do pete, šeste godine i oni zahtevaju praćenje i imaju neki veći rizik da eventualo nekada u životu razviju epilepsiju.