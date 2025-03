Predstavnici sindikata u novoj rundi pregovora s Vladom

Predlažu se veći koeficijenti za zaposlene u administraciji

Predstavnici četiri reprezentativna prosvetna sindikata (Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika Srbije u prosveti i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost) započeli su juče u Vladi Srbije pregovore s radnom grupom za osnovno, srednje i obrazovanje odraslih o promeni koeficijenata za zaposlene u administraciji (IV, V i VI stepen stručne spreme).

- To se odnosi na šefove računovodstva, pravnike, administrativne radnike, magacionere, kuvare gde ih ima i domare. Rečeno nam je da do utorka napravimo predloge. Mi se zalažemo za to da se koeficijenti uvećaju, jer, recimo, radnici u predškolskom obrazovanju sada imaju 11,15, a u školama 9,73, i to mora biti usklađeno - naveo je za Kurir Milorad Antić, potpredsednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Nije bilo reči o tetkicama, dodao je, jer je njima koeficijent povećan u decembru i podsetio je da administracija ima samo 0,08 odsto veću početnu zaradu od tetkica.

Snježana Pavlović iz Sindikata radnika u prosveti Srbije naglasila je da je predlog da koeficijent bude veći od 11,15 i da bude usklađen na svim nivoima.

- Što se tiče zanimanja sa četvrtim, petim i šestim stepenom nenastavnog osoblja, tu imamo neke anomalije i neusklađenost. Prvo ćemo uskladiti i izlistati sva zanimanja sa stručnom spremom jer postoje mnoga razilaženja, ima mnogo različitih koeficijenata za ista zanimanja, odnosno za isti opis posla, i to sve treba uskladiti, jer je to sve sastavni deo obrazovanja - učenički standard, predškolsko obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje. Moramo sistemski to urediti - navela je ona.

Dogovor sa sastanka je da reprezentativni sindikati urade analizu po nivoima obrazovanja, kako bi se u narednom periodu sagledali finansijski efekti, načini za rešavanje ovog pitanja i došlo do prihvatljivog rešenja, kažu iz Ministarstva prosvete.

- Razgovaralo se o načinima za ujednačavanje koeficijenata za iste poslove na različitim nivoima obrazovanja, kao što su na primer koeficijenti za pomoćno osoblje ili zaposlene u računovodstvima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim i studentskim domovima, na fakultetima i višim školama.