Šta je uzrok smrti utvrdiće obdukcija, međutim spekuliše se da je do fatalnog ishoda došlo zbog sepse usled pucanja slepog creva, ali za to nema potvrde ni iz porodice, ni iz zdravstvenih ustanova u kojima je dete zbrinjavano.

- Upalu slepog creva kakarateriše jak bol u stomaku, koji se javlja sa desne strane. Dete se može žaliti i da se taj bol prenosi na nogu. Često je bol toliki da se dete savija, a može doći i do povraćanja - kaže dr Jonev koji ističe da upala slepog creva može da bude jako podmukla stvar, pa on, zbog predostrožnosti, decu sa jakim bolovima u stomaku, odmah šalje kod hirurga.

- Da bi došlo do sepse infekcija mora da krene u krv. Prateća pojava može biti povišena tempretura. Posle koliko vremena dolazi do sepse je teško reći, jer je to nepredvidivo i individulano.