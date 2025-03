– Statistika nije zadovoljavajuća. Oko 700.000 naših građana nema nijedan zub, otprilike 16 odsto naših građana ima zdrave zube. Kod dece je stanje takvo da do 12 godina 36 odsto naše dece ima zdrave zube, a do 15 godina otprilike 22 odsto.

– Prvo i osnovno treba podsetiti koliko je značajno očuvanje zdravlja usta i zuba – to znači redovno pranje zuba. Preventiva je najvažnija. Ujutru i uveče, korišćenje paste sa fluorom, tečnosti za ispiranje usta sa fluorom, konac, sva pomoćna sredstva , redovna poseta stomatologu svakih šest meseci. Zatim redukcija unošenja ugljenih hidrata to je vrlo bitno, smanjenje unosa alkohola, duvana i tako dalje.

Svuda u okruženju, družimo se sa kolegama iz regiona, svuda svi građani imaju pravo na stomatološke zdravstvene usluge preko fonda. Naravno, to ne znači da su to puni paketi nego određeni, minimalni paketi koji služe da određene kategorije stanovništva mogu besplatno da idu kod stomatologa. I svuda u okruženju je uključena privatna praksa u sistem mreže zdravstvene zaštite i cela Komora se zalaže za to da dođe do toga da se ako dođe do proširenja zdravstvenih usluga na sve građane da bude uključena privatna praksa.