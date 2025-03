"Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekada stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek", istakao je Lončar, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.