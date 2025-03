Upala srčanog mišića, miokarditis, predstavlja ozbiljno zdravstveno stanje koje može zahvatiti i decu. Iako je češća kod odraslih, poslednjih godina raste broj slučajeva kod mlađe populacije, što je izazvalo zabrinutost među pedijatrima i roditeljima . Ova bolest može izazvati značajne zdravstvene probleme, a u najtežim slučajevima dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Miokarditis je upala srčanog mišića, koja može oslabiti sposobnost srca da pumpa krv i dovesti do srčane insuficijencije. Kod dece, simptomi mogu varirati, a u nekim slučajevima mogu biti vrlo suptilni, što ovu bolest čini teško prepoznatljivom. Uzrok upale može biti različit: od virusnih infekcija (kao što su one uzrokovane adenovirusima, enterovirusima ili COVID-19), bakterijskih infekcija, pa do reakcija na lekove ili autoimune bolesti.