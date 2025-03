- Visinu školarine, kao i do sada određuju fakulteti. Studenti fakultetima uplaćuju pun iznos školarine, a potom država pola iznosa od školarine refundira direktno studentu. Isplata sredstava studentima se vrši iz budžeta Republike najkasnije do 30. aprila tekuće školske godine za školarinu plaćenu do kraja februara tekuće školske godine, odnosno do 30. septembra tekuće školske godine za preostali iznos plaćene školarine, a na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu - navodi Ministarstvo prosvete za Kurir.