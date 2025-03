Obdukcija dečaka Aleksandra Stamenkovića (7) iz okoline Leskovca, koji je u sredu preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu, pokazala je da je dečak imao tešku upalu srčanog mišića, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar

Ovo je saopštio juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je istakao da je to i uzrok smrti deteta.

- Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija, koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića, što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekad stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek - istakao je Lončar u obraćanju medijima.

Ministar je dodao da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi u Opštoj bolnici u Leskovcu i u UKC Niš uradili svoj deo posla kako treba.

Mali Aleksandar iz sela Kukolovce kod Leskovca preminuo je nakon simptoma visoke temperature, bolova u stomaku i povraćanja, a njegova smrt duboko je uznemirila javnost. Mališan je juče sahranjen na seoskom groblju.

Podmukla bolest

Inače, upala srčanog mišića je vrlo podmukla bolest, koja se ponekad može, nažalost, završiti i fatalnim ishodom, kaže za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

- Upala srčanog mišića je najčešće uzrokovana virusima, ali uzrok mogu biti i bakterije, a ponekad i paraziti. Kad su virusi u pitanju, to je najčešće koksaki virus, međutim praktično bilo koji virus može napasti srčani mišić - objašnjava dr Milićević, koji kaže da do upale srčanog mišića dolazi kad virus putem krvi dođe do srca i veže se za neki receptor.

- Simptomi su nekarakteristični. Mogu da budu slabost, malaksalost, problemi pri naporu, otežano disanje... Međutim, mogu biti i drugi simptomi, u zavisnosti koji je to virus. Ako je to virus koji izaziva stomačne tegobe, onda će biti i simptoma kao što su povraćanje, dijareja, povišena temperatura... Upala srčanog mišića dovodi do slabosti mišića, koja se može ispoljiti i kasnije, kad virus više nije aktivan - kaže on i napominje da kod slabosti srčanog mišića ne pomažu "obični" lekovi.

- Kod slabljenja mišića mora da bude jaka potporna terapija, tu se primenjuje čitav niz lekova koji drže pod kontrolom taj srčani mišić, ali i lekovi koji smanjuju poremećaj ritma srca - kaže ovaj stručnjak i dodaje da je problem što deca nekad ne mogu da opišu aritmiju i slične simptome.

Upalu srčanog mišića, kaže, dijagnostikuje EKG.

Tužilaštvo vodi istragu

Dečak je, kako je ranije navedeno u zajedničkom saopštenju UKC Niš i Opšte bolnice u Leskovcu, u teškom zdravstvenom stanju 4. marta oko 21.20 sati dovezen iz Dečjeg dispanzera Leskovac u Opštu bolnicu u Leskovcu.

- Obavljen je pregled i urađena je kompletna dijagnostika. Zdravstveno stanje deteta se u toku večeri pogoršalo, nakon čega je dete intubirano i u pratnji medicinske ekipe je pola sata pre ponoći sanitetom upućeno u Univerzitetski klinički centar u Nišu - dodaje se u saopštenju.

Simptomi upale srčanog mišića - Povećan umor - Slabost - Bol u grudima - Ubrzan ili nepravilan srčani ritam - Kratkoća daha - Povišena temperatura - Gubitak apetita - Mučnina ili povraćanje...

Mali Aleksandar je, kako se navodi, stigao u Kliniku za pedijatriju UKC Niš nešto pre ponoći, ali bez ikakvih životnih parametara. Medicinska ekipa je pokušala reanimaciju, ali ona nije dala rezultate.