S obzirom na to kroz kakve temperaturne oscilacije prolazimo , više nismo sigurno da li će temperatura ostati kontiuirana neko vreme ili će sutradan doći totalno suprotni talas.

- Možemo da kažemo da je ovo kasno aprilski dan za početak marta. Toplo vreme se nastavlja do kraja nedelje, pa ćemo imati temperature od 20 do 23 stepena. Pretežno će biti sunčano i suvo vreme, a što se tiče naredne nedelje, biće blagi pad temperatura, ali će i dalje one biti iznad proseka. Trebalo bi računati kratkotrajna naoblačenja sa kratkim padavinama u toku naredne nedelje. Već u ponedeljak na severu i zapadu Srbije, a utorak i širom naše zemlje se očekuje blago nabolačenje kao što sam napomenuo. Taj trend povremenih naoblačenja nastaviće se i u drugoj dekadi marta meseca. Ipak ne možemo da odložimo kapute jer nas 15. i 17. marta ponovo očekuje talas hladnijeg vazduha prolaznog karaktera kada će temperature biti ispod 10 stepeni.