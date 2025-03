- Veliki muški sat je bio u kaseti u njegovom autu, ali ga forenzika nije našla. Posle uviđaja je došao Milanov šef sa koleginicom i sat vremena posle istrage su odvezli auto! Da li je to normalno? Kako su to kola odmah odvezli u firmu? Posle tri dana su nam javili da je njegov ručni sat u kaseti - rekla je Marica.

- Kada se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je Marica.

- Do dana današnjeg, mene kao majku, ni jednog trenutka niko nije kontaktirao iz SUP-a. Suprug i ja smo tražili prijem, nemamo ni traga ni glasa o sinu. Sada će osam meseci kako ga nema, meni nije lako što izlazim na različite televizije, reći će ova žena je dosadna. Preko našeg sveštenika smo napisali zahtev koji je prosleđen eparhiji u Beogradu. Čekali smo četiri meseca. Dobili smo zvanično saopštenje da on nije ni u jednom manastiru u Srbiji, ali to ne znači da je tačno jer oni nisu u obavezi da kažu. To nam je bila nada.