S obzirom na to da Petrovića mnogi smatraju za nekog agenta nekretnina, pa se njemu javljaju kada žele da kupe imanje na selu, on je odgonetnuo zašto je odustao od toga:

- Odustajem polako zbog bezobrazluka poslodavaca jer žele da prodaju ćošak imanja kako bi kupili garsonjeru u Beogradu. To zaista nije uporedivo i nema smisao. Ne želim da učestvujem u tom veštačkom pumpanju cena. Realna slika je da u mom kraju jedan ar košta 30-40 evra, to je livada, njiva, to nije centar Beograda. A Ja sada da prodajem njivu od hektar za 30.000 evra, to je deset puta više, ajde duplo ili trostruko, ali 10 puta više, ja ne želim da učestvujem u tome. Agencije koje se bave nekretninama mene doživljavaju kao konkurenciju, misle da im uzimam hleb iz usta, ali treba da budemo realno i ljudi.