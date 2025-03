Od 1. marta nad Srbijom se javio fenomen „toplotne kupole“, odnosno zaustavio se topli talas u nižim slojevima atmosfere. S obzirom na to da se 1. mart u meteorologiji uzima kao početak proleća, za razliku od astronomskog računanja, toplotna kupola nije standardni meteorološki fenomen za ovo doba godine, naglašava gost Jutarnjeg programa, meteorolog Goran Mihajlović.

S druge strane, to nam se dešavalo i prethodnih godina, a generalno je mart mesec poznat po promenljivosti, zbog čega je u narodu i dobio ime Baba Marta, jer ume da iznenadi brzim promenama vremena, bilo sa snegom, bilo sa visokim temperaturom.

„Ovo jesu visoke temperature. Prosek za ovo doba godine je negde između 7 i 14 stepeni za maksimalnu temperaturu, a s obzirom na to da za vikend i početak naredne nedelje očekujemo i preko 20 stepeni, biće jako toplo. Za vikend će biti malo vetra, pre svega u košavskom području, Južni Banat, donje Podunavlje, Pomoravlje. Ovo će se zadržati do sredine naredne sedmice, a zatim sledi nešto kišovitiji period, što će biti dobro i za poljoprivredu i hidrološku situaciju jer nije bilo nekog ozbiljnijeg snega koji bi doneo vlagu u dublje slojeve zemljišta“, navodi gost Jutarnjeg programa.

Ciklon Alfred koji po skali za tropske ciklone i uragane spada u kategoriju dva, stigao je do Australije. Za južnu hemisferu ovo je kraj leta i period formiranja tropskih ciklona.

Ovo su fenomeni koji u meteorološkom smislu traju relativno kratko. Za dva do tri dana će porasti pritisak, tako da neće više biti tog razornog udara.

„Udar ledenog brega donosi problem za taj živi svet koje ovakva ledena masa u tom priobalnom području uništava. Sa druge strane, naučnici procenjuju da može imati i jedan pozitivan efekat, s obzirom da nosi dosta hranljivih materija za mikrosvet planktona i da će priroda to da izbalansira“, ističe Goran Mihajlović.

Ledeni breg se već smanjio na nekih 3200 kvadratnih kilometara, ali kasnije kada dođe do odvajanja komada leda, to može doneti probleme u plovidbi i lokalnim ribarima, ali u svakom slučaju to je prirodni fenomen, a sa druge strane, klimatske promene i globalni porast temperature utiče na sve ove procese, naglašava meteorolog Goran Mihajlović na kraju gostovanja u Jutarnjem programu.