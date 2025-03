Stručnjak fiziologije vežbanja na Institutu za sport Univerziteta Mančester Metropoliten Kristofer Mors, kaže da je teorija o izdužavanju mišića vežbanjem pilatesa neutemeljena: "To apsolutno nije istina".

- Za početak, postoji malo dokaza koji pokazuju da se ljudska mišićna vlakna mogu izdužiti istezanjem – a da je to moguće, to bi zahtevalo veliko opterećenje mišića, što pilates "ne radi". Postoje neki podaci da određena fizička aktivnost može izdužiti mišiće, ali to se odnosi recimo na mišiće krila prepelice koja je duži period bila pod izvesnim teretom, što je pokazano u jednom eksperimentu - dodao je dr Mors.