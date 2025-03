LOZNICA – Životnu bitku osamnaestogodišnji Đorđe Jovanović iz Loznice bije od novembra 2022. kada je saznao da boluje od akutne mijelocitne leukemije. Činilo se da je uspeo, ali se podmukla bolest ne da i ovom hrabrom dečaku potrebna je pomoć da bi nastavio borbu do pobede. Sada ga čeka uklanjanje plućnog krila, a da bi i to pregurao potrebna mu je pomoć.

- Leukemija napada. I dalje hoće da ga ubije. Iduće nedelje mu vade plućno krilo. Moraju, inače će umreti. Preživeće Đorđe i operaciju. To može. Da ostane živ bez nas ne može. Trebaju mu trombociti i krv. Mnogo trombocita i mnogo krvi. Više nego što trenutno možemo da obezbedimo. Mnogo više. Đorđe neće preživeti ako ne dobije trombocite, ogromne količine trombocita. Oni jedino mogu da mu spasu život, samo oni mogu da zaustave krvarenje posle operacije, ništa drugo – stoji u apelu i dalje se navodi - Ako si nulte krvne grupe. Ako imaš od 18 do 60 godina. Ako si zdrav, potpuno zdrav, ako ne piješ nikakve lekove. Za žene je dodatni uslov da nisu radjale ili bile u drugom stanju. Ako si iz Beograda. ili možeš da dodješ do Beograda. Javi mi se na 063- 304- 138 Pedja, a ja ću sve ostalo organizovati. I zapamti Đordje nema trombocite. Ti imaš. Imaš dovoljno i za sebe i za Đordja. Njegov život je u tvojim rukama.

- Kada je čuo da se bolest vratila Đole je to hrabro primio. Jeste to veliki šok, doktorka je rekla da čim se vraća to je znak da je agresivniji oblik, a on je kazao ‘’Biću sada i ja još agresivniji u borbi protiv nje’’. Čovek može ili da očajava ili da se bori, a on nije poklekao, jedno drugom smo podrška i sada kao i dok se lečio prvi put. Njemu je važno da zna sa čime se suočava i lekari su mu u mom prisustvu rekli sve kako jeste – rekla je dečakova njegova majka Anica lani za Kurir, nekoliko dana po saznanju da se bolest vratila.