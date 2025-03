Hapimag Sea Garden Resort 5* ima uslugu Ultra All inclusive – samoposluživanje, izbor više jela u glavnom restoranu “Lavanta”– doručak, ručak, večera. Gostima su na raspolaganju i à la carte restorani turske i internacionalne kuhinje kao i gril restoran, a mogu da uživaju i u snack mini buffet konceptu u okviru glavnog restorana. Pored restorana tu su i Sunset bar, Lobby bar (pruža uslugo 24h ali alkoholna pića do 02:00), Bar 94 i Club Laguna (diskoteka za one koji žele da se zabavljaju do jutarnjih časova-radi određenim danima u nedelji, DJ posle 23:00). U koncept usluge su uključeni obroci u glavnom restoranu i užina, domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima će biti dat besplatan vaučer za korišćenje jednog à la carte restorana nakon ostvarenih 7 noćenja. Neka uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, ceđeno voće, à la carte restorani, Laguna bar, Club Laguna i sve ostalo van koncepta, na raspolaganju su gostima uz određenu doplatu, baš kao i usluge doktora, servisa za pranje veša, korišćenje konferencijske sale i parkinga.