Kako je potvrđeno u emisiji „ Puls Srbije Vikend “ na Kurir televiziji, od jutros do trenutka izveštavanja, više od 110 osoba odazvalo se pozivu za doniranje krvi, pri čemu su većinu činile upravo dame.

- Ovo je način da zahvalimo svim ženama koje redovno doniraju krv, ali i da motivišemo one koje to do sada nisu učinile. Naše sugrađanke su pokazale izuzetnu solidarnost i želju da pomognu drugima - rekla je Mirjana Knežević, PR Instituta za transfuziju krvi.