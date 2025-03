Slušaj vest



U danima uskršnjeg posta, kada Uskrs, za katolike i pravoslavce pada u istom danu, je javni narativ pun mržnje i agresije? Da li predstavnici svih konfesija ne umeju da nađu pravi put do svojih vernika? Na ova i slična pitanja, danas su odgovarali gosti specijalne emisije "Puls Srbije vikend" - Nađa Tulić, psiholog i Otac Vladimir Radović, sveštenik Srpske Pravoslavne Crkve.

Kada je reč o verskim zvaničnicima, postavlja se pitanje da li je potrebno njihovo aktivnije učešće u javnom životu, ili bi takva odluka bila čak možda i kontraproduktivna, što je Radović i objasnio.

- Pa ne bi bilo ni kontraproduktivno, ali ni potrebno. Zašto? Jednostavno je. Hristos je mera našeg postojanja u ovom vremenu i na čelu je naš patrijarh i naši veliki dostojanstvenici crkveni. Treba čovek da dešifruje u glavi svojoj koji je povod zašto je on došao i u ovu emisiju i u ovaj svet? I šta je to što je njega privolilo da to čini? Ako se tamo kaže da je arhijerej lice Hristovo i da je on tihi i blagi učitelj, i ako ljudi u crkvu dolaze po mir, jer ja znam da dolaze po mir. To svakodnevno gledam, pred svojim očima, gledajući kako dolaze na liturgiju, gledajući kako dolaze na svetotajnu ispovest i dolaze da uberu mir. Oni ne dolaze kod nas po stav, nego dolaze po mir, jer su oni siti nemira iz grada odakle dolaze.

Otac Vladimir Radović Foto: Kurir Televizija

Takođe, otac Radović je istakao da je primetio da je u prvih tri dana posta, kada se vernici uzdržavaju od svakog oblika loših misli i dela, kao i od jela i pića, nastao nemir na ulicama prestonice Srbije.

- Pazite, ako sveštenik jednu stvar kaže, na temu ovih vremenskih događanja, ovog jutra. Ako se on izjasni na temu, on će s jedne desne strane dobiti pristalice, a sa druge strane protivnike. Proći će godina dana. Ja kao sveštenik treba da ulazim ljudima u parohije, u kuće da im ulazim, da im osvećujem vode. Ako sam bio simpatičan ovim pristalicama, oni će me rado dočekati. A ovima kojima nisam, neće mi otvoriti vrata. Ali nije problem što neće otvoriti Vladimiru, ja se ne bih naljutio, nego neće otvoriti Hristu, čija sam ja slika. I onda neka naša reč, neka moja reč, neka reč patrijarhova, bude poslednja, a ne prva - rekao je Radović.

Psiholog Nađa Tulić je objasnila zašto je vrlo važno da se deca od malih nogu uče poštovanju tuđe vere i različitih izbora. Na takav način na decu neće uticati okolina.

Nađa Tulić psiholog Foto: Kurir Televizija

- To je upravo ta tolerancija na različitosti, na primer, ja sam odrasla u porodici koja je sa više strana imala više religija. Ja sam prirodnim tokom integrisala sve delove svoje duše. To što sam ja kasnije odabrala, koji put do Boga je meni možda najbliži, to je druga stvar. Ali sam prirodnim tokom, zbog svog vaspitanja, sve razlike sam unutar sebe zagrlila. Kada vi na primer sedite u školskoj klupi osam godina sa muslimanom i delite užinu, sokove, vodu i onda treba neko da vas posvađa po verskoj osnovi. Mislim da je jako važno da ne živimo u homogenim masama - rekla je psihološkinja.

