- Rak ne znači kraj. Koliko god da imam loših uspomena, nijednu sekundu nisam pomislila na najgore. Toliko sam loše prošla, tolika velika operacija, pola organa su mi izvađeni, ali se ne predajem. Iz ove borbe izaći ću kao pobednica, ma koliko još teško bilo, uspeću. Moja porodica i svi drugi su mi pomogli da skupim novac za operaciju, i zahvaljujući njima, imala sam podršku koja mi je bila neprocenjiva. Ova borba me je naučila mnogo, pokazala mi je koliko je važno imati ljude oko sebe i boriti se za život - napisala je hrabra Jasmina i dodala:

- Sada se osećam jače nego ikada, sa novim pogledom na život. Planiram da iskoristim svaku priliku koju dobijem da živim punim plućima, da se posvetim stvarima koje volim i da ostvarim svoje snove. Ova iskustva su me naučila da cenim male stvari i da se borim za ono što želim. Verujem da ću, uz podršku svojih najbližih, uspeti da prevaziđem sve prepreke koje mi se nađu na putu. Takođe, mnogo sam ponosna na sebe jer sam pokazala snagu i hrabrost kroz sve ovo.

- Svaka suza koju sam prolila bila je suza nade, svaka borba me je učinila jačom. Kada se osvrnem na sve što sam prošla, shvatam koliko je život dragocen i koliko je važno voleti sebe i druge. U svakom izazovu vidim priliku za rast, i u svakom trenutku sreće osećam zahvalnost prema svima koji su bili uz mene. Ova borba nije samo moja, ona je naša! I dok se borim, nosim sa sobom svu ljubav i podršku koja mi je pružena, jer to je ono što me čini nepobedivom.