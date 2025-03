- Još danas uglavnom sunčano i suvo, dok bi sutra bilo pretežno suvo, ali uz povećanu oblačnost bi ponegde i to uglavnom nad južnim, zapadnim, jugozapadnim i severnim delova regiona moglo biti prolazne kiše. Vetar slab do umeren južni, a dnevni maksimum od 14 do 23 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao: