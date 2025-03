"U toku noći iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, dok se samo na severu i zapadu očekuje umereno naoblačenje. Duvaće slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni.", stoji u najavi RHMZ.

"Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz prolazni pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16.03. i dalje očekuje toplo vreme za ovaj period godine (od 17 do 23 °S).", najavio je RHMZ.