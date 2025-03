Dečak (7) iz Leskovca preminuo je na putu do Kliničkog centra Niš i to zbog, kako je pokazala obdukcija, upale srčanog mišića. Ipak, prve sumnje bile su da je dečak dobio upalu slepog creva i potom sepsu, s obzirom na simptome koje je osetio pred smrt - mučnina, bol u stomaku, povišena temperatura i dijareja. Iako je upalu slepog creva teško otkriti putem simptoma, dečiji hirurg Marija Lukač objašnjava da je najbitnije odmah reagovati jer brzo može doći do komplikacija, ali smrtnog ishoda.