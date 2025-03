- Zatim od srede do subote malo do umereno oblačno, nestabilno ali relativno toplo, povremeno uz pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova i to posebno u noći ka sredi i zatim u četvrtak tokom dana. Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar. Minimumi od +4 do +11 stepeni Celzijusa, a maksimumi od +14 do +23 stepena Celzijusa. Poslednja projekcija dinamike atmosfere u subotu, posle, uglavnom suvog prvog dela dana, posle podne i uveče, prvo na severu i zapadu regiona simulira naoblačenje uz kišu, pljuskove, pojačan severozapadni vetar, ali i zahlađenje te bi se ovog dana maksimumi kretali od oko +5 na severozapadu do oko +22 na jugoistoku regiona - kaže Čubrilo.