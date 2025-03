- Zvala sam ga nakon pregleda. Bio je totalno u čudu. U početku se malo i angažovao. Na poslednji pregled smo otišli zajedno. Prvih mesec, dva, nakon porođaja nas je i obišao nekoliko puta, a onda je i to prestalo. Raskinuli smo. Rekao mi je da nema potrebe da se oslanjam na njega, jer će on sutra-prekosutra imati drugo dete. Sada ima drugu devojku i živi svoj život. To je, naravno, jako bolno za mene, jer teško je imati dete, a da jedan roditelj nije sa njim. To vas boli i nije fer prema detetu - priča smireno, ali sa tugom u glasu ova devojka.