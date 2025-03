- Imamo sve više maloletničkih trudnoća, a to se nažalost najčešće završava abortusom. Došli smo u situaciju da nam je abortus najčešći oblik kontracepcije, a takav nasilni prekid trudnoće ostavlja ozbiljne kako fizičke tako i psihičke posledice. Najmanje su za to krivi mladi, mi smo kao sistem dužni da radimo na prevenciji, te bi tako trebalo da se u srednjim, a možda i u osnovnim školama uvedu posebni časovi o zdravstvenom vaspitanju - kaže dr Milošević koji kaže da mladi mogu biti fiziološki spremni za trudnoću, ali čestno nisu emotivno i socijalno.

- Čak 90 odsto porodilja se, prema nekim istraživanjima, suočava sa izvesnim psihološkim promenama, odnosno ima taj tzv. "bejbi bluz". Majka je potrebno da imaju osećaj ostvarenosti, da osećaju toplinu porodice i da imaju podršku partnera, a to mlade mame najčešće nemaju, pa se dešava da kada dođe dete još više osećaju tu usamljenost i nesnalaženje. Abortus, s druge strane, ostavlja još teže posledice, jer to najčešće nije odluka mladih već njihovih roditelja - kaže ona ističući pak da je "imati dete najlepša stvar na svetu" i da, ukoliko mlada devojka odluči da rodi, to nikako nije greška već joj treba pomoći i podržati je.