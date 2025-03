Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju, Milica Đurđević Stamenkovski, podelila je emotivne i teške trenutke iz svog života.

Objavila je snimak i fotografije, povodom godišnjice smrti, a u znak sećanja na oca Radomira Rajka Đurđevića, koji je preminuo 2022. godine. Na ivici suza govorila je o danima njegove bolesti, osećanjima kroz koje je prolazila, kao i trenutku kada je čula najtužnije vesti.

"S neke strane mi deluje da njega mnogo, mnogo dugo nema, iako se to desilo 2022. godine, a sa druge strane mi se čini kao da je juče bio tu. Tata je bio u punoj snazi, odjednom se razboleo, u pitanju je bio taj nesrećni kovid, koji je aktivirao očito neka žarišta i gde je on doživeo moždani udar, nakon čega su mene obavestili da je on u teškom stanju.

I ja sam odlazila, 49 dana je on ležao, ja sam odlazila u pokušaju da sa njim komuniciram, a on nije mogao sa mnom da komunicira, ali sam se ja njemu obraćala, jer sam negde bila svesna da je to opraštanje. Koliko god ja to odbijala mi se svi nadamo da nam ne jave da je kraj.

Meni javlja doktor da je tata preminuo i ja treba da uđem u studio i počinje uživo emisija. I sad je preda mnom bila dilema ući ili ne ući, ja sam ušla u studio, bila u emisiji, nakon toga, to je bilo u danu kada je nama počinjala kampanja. U Kruševcu smo imali početak kampanje, gde su mene čekali ljudi, gde je to bilo sve organizovano, ja sam samo razmišljala šta bi mi on rekao, rekao bi mi "Idi u Kruševac."

I tek nakon susreta sa svim tim ljudima koji su tamo bili prisutni ja sam otišla u Lazaricu, da mu prvi put upalim sveću, ostala sam sama u kapeli, kada sam mu palila sveću, prvi put za upokojene, tu se iz mene prolomio taj krik koji je bio suzbijan tih 49 dana dok je tata ležao. Taj potiskivani bol, od te neizvesnosti, gde sam ja doslovno, to nije bio plač, to je zaista bio krik", ispričala je ministarka.