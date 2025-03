Samo u proteklih mesec dana Strahinja je osvojio još četiri svetska zlata, a on za Kurir priča odakle tolika ljubav prema učenju i znanju, šta ga motiviše da se takmiči, kao i o svojim planovima za budućnost.

- Još u vrtiću i na samom početku osnovne škole sa velikom lakoćom sam prelazio one klasične stvari - učenje slova, brojeva, različitih pojmova, operacija... Kada sam kasnije u toku školavanja video da mi program lagano ide, krenuo sam na takmičenja. Prvo su to bila takmičenja iz matematike i srpskog jezika, a onda i druga. Kako je vreme prolazilo, video sam da mogu sve više, i tako sam na kraju i došao do velikih međunarodnih takmičenja - priča Strahinja.