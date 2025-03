Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakvo nas vreme očekuje narednih dana. S obzirom na to da smo imali nekoliko veoma toplih dana, mnogi se pitaju da li će takvo vreme da se zadrži, uprkos padavinama ili nam sledi zahlađenje.

"Narednih dana, do nedelje biće svakog dana ponegde kiše. Neće istovremeno u svim mestima, nego mestimično i biće lokalnih pljuskova i grmljavina, ali to nisu oni pravi letnji, jaki pljuskovi", kaže Nedeljko i dodajte da će od ponedeljka biti od 10 do 15 stepeni.