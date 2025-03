Slušaj vest

Različite vrste zavisnosti gotovo postaju svakodnevan problem u današnjici. Postoje one koji utiču na pojedinca, pa je kao takav izolovan u sopstvenoj borbi sa odvikavanjem od određenog zadovoljstva. Međutim, postoje one vrste zavisnosti koje za sobom prave domino efekat, pa tako jedna trula duša dovede čitavu porodicu u katastrofičnu situaciju.

Neke od tih situacija su problem sa alkoholom, narkoticima ili kockom, pa tako njihova upotreba bude znana tek kada se dogode problemi koje pojedinac ne može sakriti od bližnjih, a ovi primeri razaranja života su upravo diskutabilni jer stvaraju maltene neizdrživu psihičku, ali i fizičku zavisnost, pa um pojedinca koristi sve alatke ne bi li uživao još jedanput u poroku.

1/7 Vidi galeriju Poroci koji razaraju život pojedinca Foto: Shutterstock, Profimedia

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević na Kurir televiziji koji su ušli u analizu problema sa zavisnošću bili su hemičar Mladen Nikolić, dr Katarina Crnić, psihijatar, dr Snežana Alčaz, neuropsihijatar i Božidar Dragutinović, bivši zavisnik i predstavnik Udruženja građana za borbu protiv narkomanije i zavisnosti.

Najučestaliji problem je svakako alkoholizam, iako svoj danak kod omladine uzima kockanje, zbog svoje dostupnosti i narkomanija zbog sve češćeg promovisanja u raznim porama društva, pa je Nikolić odgonetnuo gde je koren skoka društva u sklonosti prema porocima:

Mladen Nikolić, bivši rep. insp. Ministarstva zdravlja za psihoaktivne supstance Foto: Kurir Televizija

- Problema toliko ima da ne možemo da se zaustavimo. To može da bude zavisnost od šećera, igrica, alkohola, kladionica, klasičnih narkotika... Smatram da je jedan od razloga to što u proteklih desetina godina čovek je prestao da se bavi sportom kao takvim, već je postala individualna stvar. Ustvari, mi imamo potrebu za takmičenjem, dokazivanjem i adrenalinom, a sve do 90-tih godina prošlog veka mi smo imali hobije u kojima smo to izbacivali, a danas su sportski treninzi postali segment samo za elitu u koji se stupa sa mislima da se živi od toga. Tako da sam stil života danas tera ljude da budu skloni grehovima, uslovno rečeno da kažem da se oseti živim. Dakle, to što je ranije bila ljubav, druženje, bavljenje sportom, sada je to kliktanje po tastaturi iza koje ne osećamo taj pravi ljudski dodir. Smatram da je to glavni uzrok zašto dolazi do tog skoka.

Loša strana napretka tehnologije koju deca nesvesno zloupotrebljavaju Nedavno, deci je sport i rekreacija, koja podstiče hormone sreće i zadovoljstva, gotovo bila neizbežna. Deca su se pentrala po drveću, pomagala očevima i majkama u bašti, sa stokom, oko kuće, a jedini vid društvenog života je bila igra i gurka po ulicama. Danas, kada prošetamo parkom gotovo da čujemo vapaj usamljenih grana koje su navikle da stvaraju ogrebotine nespretnoj deci koja prirodnom intuicijom žele da se popnu baš na najvišu tačku ili da prave manevre koji bi zadivili posmatrače. Danas je taj osećaj gotovo tužan, danas deca u prozoru monitora pronalaze adrenalin i želju za istraživanjem, koja gubi svoj smisao upravo jer sve to proističe u tamnoj sobi bez imalo upotrebe fizičke aktivosti koja se od davnina smatra krucijalnom za zdrav razvoj čovekovih funkcija.

Crnić je diskutovala da li posezanje za drogom i kockanjem dovode do istog osećaja, a to je uspeh, nagrada i smirenje s obzirom na to da na društvenim mrežama čovek gleda ljude koji žive njemu nedostupne živote, pa mu pomenuti poroci jedini pričinjavaju zadovoljstvo koje ga dovodi u ravnu sa svetom koji gleda:

- Da li je to uzrok ili posledica, nekako sve to ide zajedno jedno sa drugim, šta krene prvo, a šta dođe kao taj vrtlog, da li je to ta nagrada, zadovoljstvo, jer uglavnom u putu kada dođe do zloupotrebe kockanja ili droge, negde na pola puta shvatimo da više tu nema ni zadovoljstva, ni onoga što smo tražili. Tada treba pomoći ljudima da se stopiraju, tada dolazimo mi i razni vidovi pomoći, to su signali koje bi osoba trebalo da prepozna. Treba se javiti i prepoznati to kod sebe ili ljudi sa kojima funkcionišemo, ne treba ćutati o tome, o tome se svuda priča, a tamo gde najviše treba da se priča o tome, tu se zaćuti.

Kako se na vreme izlečiti od poroka koji mogu da unište vas i celu porodicu? Izvor: Kurir televizija

Ako bismo uzeli u obzir ljude koji žive život na najvišoj nozi, a da su pritom srećni i zadovoljni, možemo primetiti sponu da su njima sami počeci bili izuzetno teški i turbulentni. Gotovo svakoga da uzmemo za primer od sportiste, preko inovatora u svim sferama, pa do ljudi u svetu umetnosti, svima je početak bio trnovit, pa im je istrajnost pružila dugovečnost u sreći. Sa druge strane, stvari poput kocke, droge i alkohola koji su na samom početku veoma bezazleni i pružaju sreću i zadovoljstvo, nakon kratkog vremena uzmu maha i onda pruže dugovečni pakao za tu osobu. Postavlja se pitanje, da li biste kratko vreme bili pod teškoćama kako biste dugoročno bili srećni ili biste ipak kratkoročno bili srećni, a veći deo života proveli pod strahovitim posledicama?

Alčaz je vođena praksom otkrila koji je najčešći problem u našem društvu:

Foto: Kurir Televizija

- Najčešći problemi su anksioznost i depresija. U priličnoj meri je to zastupljeno jer smo izloženi stresom koji nigde da izbacimo, ali i različitim faktorima da imamo stalni osećaj strepnje i da će se dogoditi nekakva životna opasnost. Recimo, ranije se stvarala ta vrsta straha kada vidimo medveda ili nešto što nam zaista može ugroziti život, a danas je to maltene deo života, stalno se osećamo tako. Naravno, da anksioznost prate razna lučenja neurotransmitera i hormona, pa njihov uticaj na različite organe dovode do toga da osobe često ne mogu da funkcionišu ili spavaju i da se to odražava na funkcionalnost porodice, pa i na poslu. To ne mora da zahteva tablete, a danas svaka kuća ima tablete, a tu je možda najveća odgovornost nas lekara koji ih prepisujemo nesvrsishodno, predugo, bez upozoravanja tih osoba kojima ih dajemo da mogu da razviju zavisnost, a dalja odgovornost je ta kada komšinica da komšinici, ali to je baš jaka zavisnost, a za to su medicinski radnici najodgovorniji, a pogotovo farmaceuti koji daju lekove bez recepta koji zahtevaju isti. Svakako, anksioznost se ne mora lečiti tabletama, to je uglavnom pogrešan način, ja najčešće za te probleme koristim psihoterapiju sa pacijentima. Mentalna higijena je u redu, ali smo se danas previše individualizovali, živimo u vremenu kada se i porodice raspadaju, nemaju više impakt kakav je imala ranije na svoje članove. Komšiluk uglavnom ne poznajemo, a te šire porodice su isto razbijene, pa to što je lekovito bilo nekada, više ne deluje, pa su možda tu stručnjaci u domenu psihoterapije jedini koji mogu da pomognu. Svkako, sve to i jeste deo našeg tretmana jer mi savetujemo pacijente da se ne isključi iz društva, već da se uključi, da se bavi sportom, da radi jer je radna terapija vrlo važan deo oporavka od raznih mentalnih bolesti. Dakle, sve to što smo nekada radili tako spontano, sada je deo programa lečenja i rehabilitacije ljudi koji uđu u neki mentalni problem.

Dragutinović se osvrnuo na gorući problem, ali u domenu poroka kao što su kocka, alkohol i droga:

Foto: Kurir Televizija

- Trenutno je to kocka. Dakle, od četiri poziva koje primimo, tri su vezana za kocku. Od ta tri, jedan je samo kocka, a ostala dva su kocka povezana sa još nečim, a najćešće narkomanijom ili alkoholizmom. Na drugom mestu je zloupotreba marihuane i to je ozbiljna, a nekada i nerešiva boljka. Zasigurno tvrdim da je kocka trenutno gorući problem, a čak i kod onih ljudi koji nisu zavisnici od kocke jer ono vreme koje treba da iskoriste za rad na sebi ili sa svojom porodicom, oni provode u kockarnici, provode vreme da uprate sve to. Kocka je sveprisutna sada, ljudi se preko mobilnog telefona kockaju, a kockarnice imaju nesvakidašnje dobro odrađene reklame. Kada bi samo takav marketing imala neka promocija zdravog života.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

U OVOJ ZEMLJI JE DROGA DEKRIMINALIZOVANA, A NARKOMANIJA JE U PADU: