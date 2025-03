Najavio je da će u martu, koji je često vrlo sušan, pasti značajne količine kiše i da će veliki deo regiona do narednog utorka akumulirati od 35 mm do 55 mm u proseku. Kako će padavine pretežno dolaziti sa juga i jugozapada uticaj Dinarida biće jako izražen i nad tim planinskim barijerama će se akumulirati od 100 m do čak oko 250 mm taloga.