"Profesore, dobro smo vas našli, trčite tamo u Urgentni centar," hitno je poručila sekretarica generalnog direktora KCS-a. Bilo je to jedno obično jutro na Klinici za kardiohirurgiju, udaljenoj svega 20 metara od Urgentnog centra, kada je profesor doktor Miljko Ristić dobio ovaj poziv. Bez trenutka oklevanja, utrčao je u Urgentni centar gde ga je dočekala strašna scena - premijer Zoran Đinđić je ležao u besvesnom stanju, bled kao krpa, dok su se lekari borili da mu spasu život .

"Ležao je tamo, bled kao krpa"

- To je faktički nespojivo sa životom. Kad pritisak padne na 20-30, čovek se onesvesti na ulici. Bila je upadljiva jedna rana sa desne strane grudnog koša, koja nije bila tako velika, i izlazna rana sa leve strane grudnog koša. Tu nije bilo dileme da je pogođen metkom, tu nije moglo ništa da se uradi u toj ambulanti. Otrčali smo gurajući taj krevet na kojem leži pokojni Zoran Đinđić, u operacionu salu koja se nalazi na prvom spratu - priseća se ovaj kardiohirurg.

Premijer iskrvario do poslednje kapi

Pokojni premijer izgubio je brzo mnogo krvi - praktično je iskrvario do poslednje kapi.

- Kada smo otvorili srčanu kesu konstatovali smo stvarno veliku ranu na desnoj pretkomori koja je bila oko 6 centimetara dužine. I izlazno mesto tog metka bilo je na levoj komori, to je bila manja neka rana, ali svejedno on je iskrvario i na jednom i na drugom mestu. Naravno, mi smo to ušili jako brzo tu ranu, koja je za neku hiruršku tehniku jednostavna za šivanje, pristupačna - priča prof. dr Ristić za TV "Prva".