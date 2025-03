- Ono što mi danas vežbamo jesu zapravo obuka za spasavanje sa nepristupačnih terena. To je reč u suštini, recimo sa Fruške gore ili neka planina imamo povređenu osobu, treba da se dođe do nje, hitna služba to ne može da uradi, mi tu stupamo na snagu i mi pristupamo osobi, izlačimo osobu do mesta gde zapravo predajemo hitnoj službi. Tu može da se desi i zapravo da budu samo pretrage gde ćemo mi određeni teren pretraživati za nestalom osobom - kaže Ivan Raković, šef odseka za sektor traganja i spasavanja.