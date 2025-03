Već večeras do jugozapada i zapada Srbije, a potom i do ostalih stiže jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro širom Srbije očekuje se umerena do jaka kiša, povremeno sa pljuskovima.

Padavine će se u jugozapadnoj visinskoj struji premeštati ka severoistoku i već u četvrtak tokom jutra će prestati i to prvo na zapadu i jugozapadu zemlje i nastaviti put dalje ka Mađarskoj i Rumuniji, pa će i u četvrtak tokom dana biti suvo i sunčano.

Na snazi upozorenje na olujne udare vetra

U petak uglavnom suvo, a pljuskovi se očekuju uglavnom na severu i to pred kraj dana i tokom večeri. Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni, na jugoistoku do 25 stepeni.