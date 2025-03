Postoji i opasnost da se u ovakvim slučajevima ne otkriju neke bolesti, kažu sagovornici Kurir televizije

Slušaj vest

Nije prvi put da slušamo o ispovesti devojčica koje bezbrižnost tinejdžerskog doba i školske klupe zamene za život koji podrazumeva velike brige, ali i mnogo ljubavi za jedno malo stvorenje.

O tinejdžerskim trudnoćama danas je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji razgovala specijalista ginekologije i akušerstva dr Jelena Nišević Lazović i psiholog Željko Mašović.

Foto: Kurir Televizija

Većina devojčica kasno sazna za svoju trudnoću, otprilike se uzima šesti, sedmi mesec, a doktorka je objasnila zbog čega se tako kasno otkriva drugo stanje, odnosno koji su najčešći uzroci toga.

- Fiziološki, izostanak menstruacije se javlja u toku trudnoće. Ono što svi znamo, jeste da nije moguće imati menstrauaciju i menstruirati tokom trudnoće. Čak 25 do 35% žena koje su trudne u prvom trimestru iskuse tu formu krvarenja, bilo da je to ono čuveno implantaciono krvarenje, kada žena zatrudnjuje. To se dešava upravo u periodu kada bi trebala da dođe menstruacija tog meseca. Ono što je karakteristično za te mlade trudnice jeste da one imaju nezrelu osovinu od mozga do jajnika. Samim tim one nemaju uredne menstruacije, kao mi odrasle žene koje smo u reprodativnom periodu - rekla je doktorka Lazović.

Ono što doktorka ističe, jeste da su takve trudnoće često zdravije po bebu:

Maloletnička trudnoča Izvor: Kurir televizija

- Upravo zbog toga one često ne znaju kada su zatrudnele i imaju inače neke cikluse koji su neredovni. One znači svaki mesec imaju nešto što ih podseća na menstruaciju, ali to nije prava menstruacija i onda dođemo u situaciju gde shvatimo da je trudnoća već odmakla. Ono što mladim devojkama, odnosno, tinejdžerskim trudnicama, ide u korist je to da je njihov genetski materijal jako dobar. Žena koja ima 35 godina i zatrudni, šansa da njena jajna ćelija ima DNK koji nije dobar, a šansa da će beba imati na primer Daunov sindrom je mnogo veća.

Postoji niz pregleda koje buduće mame obavljaju, a kada se trudnoća otkrije kasno, onda se takvi pregledi preskaču, što je veoma loše.

- Ja kad bih otkrila trudniću u sedmom mesecu, postoji velika šansa da je moje dete u rizičnom stanju, jer imam određeni broj godina. Dok je kod mladih devojaka, ta verovatnoća mnogo manja. Postoji rizik svakako, ali dosta toga mi i ne možemo da vidimo na ultrazvuku. Postoji deo bolesti koji se ne vidi na pregledima, postoji šansa da nešto promakne. Fiziološki, nije problem da devojka rodi pre 20 godine, pa i naše bake su tako rađale - rekla je.

Foto: Kurir Televizija

Psiholog Mašović poziva mlade ljude da se edukuju i konstatuju o svemu što ih interesuje prvenstveno sa roditeljima.

- Sada postoji zakon da devojčica može bez ikoga sa 16 godina da ode da abortira. Ali najbitnije je da abortus nije kontracepcija, sve ostalo jeste. Pogotovo ukoliko se ima neki stalan partner, on ne razmišlja, to nije njegovo telo. Zavisi od uzrasta partnera koliko će ta podrška da izostane sa njegove strane. Imate ljudi koje sa 20 i nešto godina biraju partnerke od 14, 15 godina. To su nezrele ličnosti i iz toga proizilazi ljubomora i maltretiranje često. Valjalo bi da se malo edukujemo, pogotovo mladi ljudi. To je zadatak roditelja, a ne škole.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs