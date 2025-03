Nina je u sedmom mesecu saznala za trudnoću, a kako ističe nije bilo uobičajenih simptoma

Sa 15 je saznala da je trudna, a sa 16 godina postala je mama devojčice. Danas, sedamnaestogodišnja Nina Balašević iz sela Zilot kod Bora živi potpuno drugačiji život od svojih vršnjakinja - život koji ni ona za sebe, a verovatno ni njeni roditelji za svoju ćerku tinejdžerku nisu planirali.

Ninina beba ima sada 13 meseci, a kako se snalazi u ulozi mlade mame objasnila je za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- Najteže je bilo kada je ona imala dva meseca, tada su počeli i grčići da je hvataju i onda tu je bilo i nespavanja i dosta nervoze jer, jelda, ona je mala, ja nisam ni znala sa bebicom ono baš ništa, nisam se pronalazila u toj ulozi do tada dok sve to nije počelo i eto tako.Nisam bila na početku spremna na ovu ulogu. Tada sam se baš osećala i da sam sama u svemu, da sam usamljena, da nemam nikog pored sebe, ali su tu zapravo moji roditelji koji su u meni najveća podrška i dan danas i oko svega mi pomažu i za školu i oko nje. I prosto je bilo mnogo naporno i mnogo teško jer ništa nisam znala oko beba i kako da je presvučem ni da je okupam - rekla je Nina.

Nina je u sedmom mesecu saznala za trudnoću, a kako ističe nije bilo uobičajenih simptoma. Imala je redovne cikluse, nije osećala mučnine, a stomak joj nije bio veliki.

- Pa kada se vratim unazad, ja sam negde u maju ostala trudna i sve do decembra sam ja redovan ciklus imala i onda tad u to poslednje vreme mi je izostao malo ciklus i onda sam ja razgovarala sa mamom da odemo do ginekologa da vidimo da možda nemam problem sa policističnim jajnicima ili nešto slično tome. Međutim, kada smo mi otišle tamo, meni je doktorka rekla da je velika trudnoća i da ulazim u sedmi mesec i da je beba devojčica, koliko je bila teška, da je lepo razvijena i kićmica, da ima obe noge, obe ruke i kako se zove... Posle toga je usledio veliki šok. Ja prvenstveno nisam očekivala da se to meni dešava u tom trenutku. Ni moji roditelji, oni nisu bili svesni toga. Ne mogu taj osećaj da vam objasnim kako je meni bilo tada - istakla je.

Njena majka je toga dana krenula sa njom na pregled, a saznanje o trudnoći je bilo veoma emotivno.



- Jeste, ona je stajala na vratima i celu situaciju je gledala, pa je krenula da plače. Znači, mislim da je bila u stanju da nije mogla ni da priča, ništa nije imala da mi kaže. Kada smo završile taj pregled, kada smo pošle kući, ona me je pitala kako se to desilo i zašto ja nisam pazila i zašto joj nisam rekla. Mada ja stvarno nisam znala da mi se to dogodilo.

Iako ovu trudnoću nije planirala, 17- ogodišnja devojčica uživa u novoj ulozi i vrlo često naglašava da je srećnija nego ikada. Otac male bebe nije sa njom, a kako ona kaže, više ne razgovaraju.

- Danas nemamo nikakav kontakt osim kada on pita za bebu, da li ju treba nešto kad dođe da je poseti tako nekad, a inače ovako nikakav kontakt nemamo. Mnogo mi je žao. Zato što ne želim da mi prolazi dete kroz sve to, jer ona nije ni za šta kriva. Prosto mi je žao tih postupaka koji on radi jer prvenstveno ja sam odrasla sa oba roditelja i onda ja ne mogu da se stavim u njenu situaciju da imam samo ljubav od mame, a ne od tate. Stalno me to brine i stalno tako stanem i razmišljam kako bi to bilo da se meni to tako desilo - rekla je i dodala da nikakvu podršku nema sa njegove strane:

- On meni kaže da sam ja to mogla drugačije, da je to moglo da bude sve drugačije, da sam ja njemu rekla ranije da sam trudna i kao to bi sve bilo drugačije, on kaže: "evo ti si kriva za to".

