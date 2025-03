Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 7 do 13, najviša od 18 do 23 stepena. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije jak i olujni jugozapadni vetar.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do petka, 21. marta, u subotu promenljivo oblačno i natprosečno toplo sa temperaturama od 18 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, pre podne u Vojvodini, posle podne u zapadnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima Srbije.