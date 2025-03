Video koji prikazuje monaha sa Svete gore kako se poput divokoze penje strmim liticama ili u stilu najveštijeg alpiniste vere uz pukotine na stenama - oduševio je mnoge. Ali zbog opasnosti kuda on prolazi izaziva i jezu.

Snimak se širi društvenim mrežama, a pošto nije pušten do kraja neodumica je ostala da li se on kreće ka nekom od manastira ili pak isposnici, a možda je i u potrazi za lekovitim travama .

- Ide u svoju keliju ili nosi starom monahu hranu . Na Svetoj gori imate monahe koji žive u udubljenja stena i provode ceo život moleći se! Hrana im se šalje pomoću korpi koje se napune i oni to vuku gore. Kada hrana ostane dole u korpi, zna se da je starac preminuo . Odlazi se do kelije i zazida se otvor - naveo je jedan od korisnika Fejsbuka.

- Molim vas, ne penje se on prema manastiru nego prema posnici... On ide u direktan i neuznemiravan dodir sa Bogom, dodir njegovog duha sa Božjim Duhom. Svaki ljubavnik voli samoću. Pustinjakova ljubav za Hrista tera ga u samoću. Gospodu je on bliže, a vi?