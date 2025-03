- U subotu će biti poslednji topao dan s tim što će u popodnevnim i večernjim satima biti pljuskova kiše. Od nedelje očekuje se postepeni jači pad temperature usled prodora veoma hladnog artičkog vazduha sa severa Evrope. Februarske temperature se vraćaju od ponedeljka kada će jutarnje biti od četiri do osam stepeni, dok u utorak ujutru ima uslova za sneg i u nižim predelima - kaže Ristić i dodaje:

- Modeli pokazuju da je moguć i u Beogradu. Od srede se očekuje stabilizacija vremena, ali nam se vraćaju jutarnji mrazevi koji će trajati dva, tri dana. Temperature u Beogradu biće do -2, a u unutrašnjosti od -5 do -10 stepeni. Biće hladnije i do 20 stepeni. Međutim, proleće se vraća od petka kada dolazi toplije vreme sa temperaturama oko 15 stepeni - rekao je Ristić.