Po svemu sudeći, oni koji nastavu pohađaju bez prekida imaće značajnu prednost - školsku godinu završiće na vreme, moći će da maturiraju u junu i upišu željene fakultete u prvom upisnom roku. To znači da će konkurisati za budžetska mesta, studentske domove, kredite i stipendije.

Sa druge strane, učenici koji su deo obustave suočiće se s ozbiljnim posledicama. Kako navode iz Ministarstva prosvete, ukoliko se ne vrate na nastavu do 17. marta, gotovo je izvesno da neće uspeti da završe školsku godinu u predviđenom roku. To znači da će polagati maturu kasnije, upisivati fakultete u drugom upisnom roku, kada su budžetska mesta već popunjena. Oni koji žele da studiraju o svom trošku moraće da izdvoje značajna sredstva - školarine na fakultetima u Srbiji kreću se od 100.000 do čak 300.000 dinara godišnje.