O metodama prirodnom ublažavanju ovakvih simptoma u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio je travar Marko Stevanović. Na samom početku je istakao savete koji su "lek za dušu", inicirajući na to da se ljudi najviše opuštaju u prirodi.

MEDVED ZNA ŠTA VALJA, TO JE PRVO ŠTO POJEDE KAD SE PROBUDI IZ ZIMSKOG SNA Ali mora da ga bere samo ko zna! Šta kaže travar Momčilo Foto: RINA

- Sada kreće, da kažemo, jedna od jačih lekovitih biljaka, kao što je Sremuš. Sremuš je poznat pod nazivom divlji medveđi luk jer po predanju medved čim izađe iz zimskog sna, prvu biljku koju koristi jeste ta biljka Sremuš da bi očistio organizam. Ona je jako efikasna, koristi se u našem narodu više vekova. Jako je specifična po tome jer jača imuni sistem. Ima tu substancu alicin. Ona je čak 20 puta jača od belog luka. Poznato je da beli luk spušta krvni pritisak, reguliše varenje, jača imuni sistem što je to jako bitno. Tako da ova biljka ima ovako malo neprijatan miris, ali ima mnogo benefita - istakao je Stevanović.

- Pored tih samoniklih lekovitih i lekovitih biljaka, imamo te biljke koje su otrovne i koje su štetne. Evo mogu da navedem par primera. Prošle godine je jedan momak iz Hrvatske isto pozvao. On je pomešao baš konkretnu biljku Sremuš i više tih otrovnih biljaka koje pored nje rastu, ali jedna od jačih koja je po otrovnosti jeste Mrazovac. Dosta ljudi na našem prostoru tokom vekova se otrovalo sa različitim biljkama, a pogotovo sa tom biljkom. Ona se koristi inače u farmaciji, odnosno određeni elementi iz te biljke se izvlače i prave se lekovi. Ali ukoliko mi koristimo tu biljku u sirovom stanju, sigurno ćemo se otrovati. Jednostavno ima određene te neke otrovne supstance. Jedan poznanik je na taj način završio na ispiranju želuca - rekao je i ispričao još jedan primer:

- Ima jedna zanimljiva anegdota, da monasi sa Hilandara prave određene preparate baš od te biljke. Ima tu mnogo otrovnih biljaka. Koristi se rizom, odnosno koren, meša se sa medom. Ima tu baš procedura. Jedan od starih tih dokumenata jeste Hilandarski medicinski kodeks iz, ja mislim, 14. ili 13. veka. Znači, to se prenosilo u vekovima, kako se to pravilo i tako dalje. Sve i svašta ima, da kažemo. Ali treba povesti računa. Što se tiče maslačka, to ljudi ne mogu da pogreše, ali što se tiče kozlace, ljudi ne znaju i visibabu. Ljudi isto mešaju visibabu. Visibaba je otrovna za nas.