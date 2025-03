Sistem od 800 volti može značajno smanjiti vreme punjenja u kombinaciji sa novom generacijom baterija. CLA sa EQ tehnologijom može se napuniti do dometa do 300 kilometara u roku od deset minuta. Brzo punjenje DC sa do 320 kW je moguće za CLA 250+ i CLA 350 4MATIC. Nova generacija baterija sa visokom gustinom energije i manjim ugljičnim otiskom

Novi potpuno električni modeli CLA 250+ i CLA 350 4MATIC imaju vrhunsku varijantu litijum-jonskih baterija sa upotrebljivim energetskim sadržajem od 85 kWh. Ćelije imaju anode koje mešaju silicijum oksid sa grafitom. U poređenju sa prethodnom baterijom sa konvencionalnim grafitnim anodama, gravimetrijska gustina energije je povećana i do 20 procenata. Zapreminska gustina energije ćelijske hemije je 680 Vh / l. Sadržaj kobalta je dodatno smanjen. Nova generacija baterija smanjuje emisiju ugljenika za oko 30 odsto po ćeliji u odnosu na svog prethodnika. To je zahvaljujući merama za smanjenje ugljenika, neto ugljenik neutralna proizvodnja ćelija i korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora energije u proizvodnji anoda, katode i ćelija.

Elektromotor, inverter i prenos formiraju visoko integrisanu jedinicu. Elektromotor pruža inteligentnu podršku u celom opsegu brzina. Pri gradskim brzinama i kada je potrebno manje od 20 kV, hibridni modeli mogu da voze samo na električnu energiju. Takozvano električno krstarenje je moguće pri brzinama do oko 100 km / h. Posebnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem je njegova sposobnost da vrši rekuperaciju u svih osam brzina, uz generisanje do 25 kW energije.

“Napredna tehnologija u potpuno novom CLA vodi nas veliki korak bliže našoj viziji hiperpersonalizovanog korisničkog iskustva. Zahvaljujući našem sopstvenom Mercedes-Benz operativnom sistemu MB. OS, to je

Bez sumnje, najpametniji automobil koji smo ikada napravili. To je ujedno i najefikasniji, što ga čini jednim koji treba pobediti u ovom segmentu, sa svojim električnim dometom do 792 km u WLTP i potrošnjom od samo 12,2 kWh/100 km. A sa svojom 800V arhitekturom, nije samo energetski efikasan, već i vremenski efikasan, omogućavajući korisnicima da napune do 300 km za samo 10 minuta.”

Markus Schäfer, Član upravnog odbora Mercedes-Benz Group AG, glavni tehnološki direktor