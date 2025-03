"Imamo kombinaciju prolećnog umora, nagle promene vremena, koji i te kako utiču na naše zdravlje. Ovih dana, većina nas se oseća neispavano, sa vrtoglavicama i glavoboljom i nesvesticama. Umesto da budemo raspoloženi jer je došlo lepo i sunčano vreme, mi smo letargični, dekoncentrisani i nervozni. Sve su to simptomi naglog dolaska proleća ", pojašnjava doktorka dr specijalista opšte medicine Biserka Obradović i nastavlja:

"Prolećni umor je stanje, nastalo kao posledica zimskog načina života. Prvo, tokom zime smo se hranili uglavnom ugljenim hidratima, slabo smo unosili vitamine B, C i D, a D vitamin je i te kako odgovoran za prolećni umor. Ljudi su više prespavali zimsko vreme. Dugačka je bila noć, a u toku te tame i nedostatka svetlosti, više se luči melatonin, hormon sna, a manje hormoni serotonin i dopamin, hormoni sreće i zadovoljstva", objašnjava dr Obradović.

"Naglo cvetanje mnogih biljaka pravi komplikacije. Pojavio se polen. Zatim dolazi do naglih vremenskih promena, a naš organizam se bori protiv viška toplote tako što se šire krvni sudovi, pritisak pada, a njegov pad uslovljava glavobolju, vrtoglavicu i nesvestice. Nije čudo što kod mnogih dolazi i do kolapsa. Zato moramo na adekvatan način da se borimo protiv prolećnog umora koji inače traje do četiri nedelje", ističe dr Obradović.