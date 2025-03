- Jedini ko i ovaj pokušaj izdaje može da reši je on - vrhovni komandant! Kad dođe do pokušaja probijanja srpskih kordona, mora da nam svima bude vruće srce, al' hladna glava! I ne bih ovo rekao da nije mnogo puta, baš on, predsednik, molio i dalje moli, da se uzmu mladi upamet. Svakog ko krene na državu udri, predsedniče, ruka ti se pozlatila! - napisao je Karadžić.