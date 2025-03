U Alpima će vejati sneg, naročito na južnim i istočnim padinama, gde se očekuje da padne od 50 do 100 cm snega, lokalno i do metar i po, što bi dovelo i do pojava lavina. Sneg će biti veoma mokar i težak, tako da bi mogao da uslovi i materijalnu štetu. Očekuju se i problemi u saobraćaju.