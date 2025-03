- Čujemo glasove o mogućim sukobima u našem narodu i to nas veoma zabrinjava. Crkva poziva sve koji su na bilo koji način uključeni u aktuelna zbivanja da u vremenu Vaskršnjeg posta, vremenu pokajanja i praštanja, sagledaju sopstvene grehe i pokažu plodove pokajanja, kako bi svako od nas bio bolji i kako bi Hristove reči: „Kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima” (Lk 6, 31) bile naše zlatno pravilo.

Upitajmo se svi zajedno: zar je bilo malo podelâ i razdorâ u našem narodu? Zbog toga vam se, draga deco duhovna, i danas, kao i uvek do sada, obraćamo, moleći vas kolenopreklono da svako učini koliko do njega stoji da se održi mir u nama i među nama. Prizivajući ime Gospodnje i molitve Svetog Save mirotvorca, pozivamo sve bez izuzetka da nasilje svake vrste, bez obzira na to od koga i sa koje strane dolazilo, u potpunosti bude odbačeno.